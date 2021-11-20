МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Правительство Японии рассматривает возможность распечатать резервные запасы нефти, чтобы сбить рост цен на нефтепродукты на внутреннем рынке, сообщило агентство Киодо. Кабмин признал целесообразным участие в "ЭКСПО-2025" в Японии

До сих пор такая мера принималась лишь в случае стихийных бедствий или перебоев с поставками из-за рубежа из-за нестабильной политической ситуации. Например, это делалось во время войны в Персидском заливе и после Великого землетрясения Восточной Японии в 2011 году. Для того чтобы сбить цену на нефтепродукты, такая мера рассматривается впервые.

В Японии существуют два вида запасов нефти: государственные, объем которых составляет количество нефти, импортируемой в Японию за 90 дней, и корпоративные, их объем не должен быть меньше, чем необходимо на 70 дней потребления.

Рост мировых цен на нефть привел в Японии к рекордно высоким ценам на бензин и топливо: цена бензина колеблется у отметки 169 иен (примерно 1,48 доллара) за литр, вплотную приблизившись к самой высокой за последние 13 лет цене в 170 иен за литр. Правительство страны приняло решение выплачивать нефтеперерабатывающим компаниям по 5 иен за литр, если цены на розничный бензин превысят эту отметку. Мера будет введена с конца декабря этого по конец марта будущего года.

Ранее СМИ сообщали, что США обратились к некоторым странам, включая Китай, Индию, Южную Корею и Японию, с просьбой рассмотреть возможность высвобождения стратегических резервов нефти для регулирования цен на нее.