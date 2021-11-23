МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Индия может уже сегодня, 23 ноября, объявить о распродаже части своих стратегических запасов нефти. Как пишет агентство Bloomberg со ссылкой ан источники в индийском министерстве энергетики, такое решение могут принять, чтобы сдержать рост мировых цен на энергоносители.

Как стало известно агентству, речь идет о высвобождении 5 миллионов баррелей нефти. Весь запас Индии — 39 миллионов.

Ранее стало известно, что с похожим заявлением о поступлении на рынок более 35 миллионов баррелей нефти из стратегических запасов во вторник может выступить президент США Джо Байден.

Президент США призвал несколько крупнейших мировых импортеров нефти — Китай, Индию, Японию и Южную Корею — продать сырье из своих стратегических запасов. Все четыре страны заявили, что рассматривают возможность такого шага.

Министр нефти и природного газа Индии Хардип Сингх Пури на прошлой неделе высказывал сомнения в эффективности "распечатывания" нефтяных резервов. Он отмечал, что стратегические запасы страны "никогда не предназначались для такой ситуации". Они рассчитаны на исключительные сценарии: