Bloomberg: Индия может распечатать стратегические запасы нефти вслед за США
МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Индия может уже сегодня, 23 ноября, объявить о распродаже части своих стратегических запасов нефти. Как пишет агентство Bloomberg со ссылкой ан источники в индийском министерстве энергетики, такое решение могут принять, чтобы сдержать рост мировых цен на энергоносители.
Как стало известно агентству, речь идет о высвобождении 5 миллионов баррелей нефти. Весь запас Индии — 39 миллионов.
Ранее стало известно, что с похожим заявлением о поступлении на рынок более 35 миллионов баррелей нефти из стратегических запасов во вторник может выступить президент США Джо Байден.
Президент США призвал несколько крупнейших мировых импортеров нефти — Китай, Индию, Японию и Южную Корею — продать сырье из своих стратегических запасов. Все четыре страны заявили, что рассматривают возможность такого шага.
Министр нефти и природного газа Индии Хардип Сингх Пури на прошлой неделе высказывал сомнения в эффективности "распечатывания" нефтяных резервов. Он отмечал, что стратегические запасы страны "никогда не предназначались для такой ситуации". Они рассчитаны на исключительные сценарии:
- стихийные бедствия,
- ухудшение международной политической обстановки,
- прекращение поставок нефти.
https://1prime.ru/oil/20211123/835300852.html