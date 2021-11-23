МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Решение Белого дома об использовании 50 миллионов баррелей нефти из стратегического резерва США на фоне и так невысоких уровней запасов в хранилищах лишь отсрочит проблему с нехваткой предложения на рынке, считает старший аналитик нефтяных рынков Rystad Energy Луиза Диксон. Байден объявил о выпуске 50 миллионов баррелей нефти на рынок

Президент США Джо Байден во вторник объявил о выпуске 50 миллионов баррелей нефти из стратегического резерва, чтобы снизить цены на это сырье. Эту инициативу поддержат также Индия, Китай, Южная Корея, Япония и Великобритания.

"Увеличение предложения в краткосрочной перспективе искусственно улучшит ситуацию на нефтяном рынке на следующие один-два месяца. Тем не менее, действия Байдена и других лидеров могут лишь отсрочить проблему нехватки предложения", — считает аналитик, ее слова приводятся в сообщении компании.

Она объясняет это тем, что сейчас уровень запасов в хранилищах и так невысок, и дальнейшее их освобождение лишь усилит напряжение на рынке. Отмечается, что продажу нефти из запасов стоит рассматривать скорее как "обмен", так как в какой-то момент эти резервы нужно будет восполнить, что станет причиной всплеска спроса в будущем. Вместе с тем, благодаря снижению цен за счет выпуска резервов эти страны получат возможность пополнить запасы по цене ниже 80 долларов за баррель Brent и таким образом получат преимущество.

"Вероятность того, что цены для потребителей в США снизятся в краткосрочной перспективе, невысока, особенно с учетом традиционно высокого спроса в День благодарения. Разве что администрация Байдена не решит высвободить в первую очередь запасы бензина", — заключает она.