МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Решение США и других крупных потребителей нефти говорит о формировании "анти-ОПЕК+" со стороны спроса, и противостояние этого нового объединения с альянсом ОПЕК+ может привести лишь к повышенной волатильности нефтяных цен в следующем году, считает старший аналитик нефтяных рынков Rystad Energy Луиза Диксон. Эксперт оценил решение США выпустить нефть из запасов

"Сегодняшний день знаменует собой официальное появление "анти-ОПЕК+", группы ведущих стран-потребителей нефти, которые берут динамику предложения в свои руки…. Перетягивание каната между производителями за более высокие цены и потребителями за более низкие цены может привести к очень нестабильной ценовой конъюнктуре в 2022 году", — считает она, ее слова приводятся в сообщении компании.

По словам эксперта, сегодняшнее объявление — исторический и очень необычный ход, который посылает ОПЕК+ явный сигнал о том, что альянс — не единственный актор на глобальном нефтяном рынке.

Президент США Джо Байден во вторник объявил о выпуске 50 миллионов баррелей нефти из стратегического резерва, чтобы снизить цены на это сырье. Эту инициативу поддержат также Индия, Китай, Южная Корея, Япония и Великобритания. Белый дом с августа пытался убедить ОПЕК+ увеличить нефтедобычу в рамках сделки, однако после безуспешных попыток принял решение обратиться к резервам.

Цена на нефть после объявления Байденом об использовании резервов нефти, впрочем, растет на 1-1,5%. Баррель марки Brent котируется на уровне около 81 доллара за баррель, а североамериканской WTI — около 78 долларов за баррель.