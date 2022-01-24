МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть днём в понедельник перешли к снижению после роста в течение нескольких дней подряд на уходе инвесторов и спекулянтов от риска в связи с политической напряжённостью в разных уголках планеты, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. Евро поднялся выше 89 рублей

По состоянию на 13.37 мск цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,34%, до 86,78 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI — на 0,43%, до 84,77 доллара. Ранее в понедельник рост нефтяных котировок доходил до 1%

Цены на нефть росли по итогам пяти прошедших недель подряд. За это время нефть подорожала примерно на 20%, а стоимость нефти марки Brent подскочила до максимума с 2014 года, превысил 89 долларов за баррель.

При этом, по мнению ряда аналитиков, эскалация политической напряженности между Россией и Украиной, а также в ОАЭ, поддерживает стремление инвесторов к уходу от риска, которое от фондовых рынков перешло теперь и на нефть.

"Учитывая внешнеполитический фон между Россией и Украиной и ОАЭ, перехватывающей ракеты над Абу-Даби, политический риск на нефтяном рынке нарастает", — сказал агентству Блумберг гендиректор консалтинговой компании Oilytics Кешав Лохия (Keshav Lohiya).