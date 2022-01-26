МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут в среду днём на сохранении варианта перебоев с поставками на рынок, свидетельствуют данные торгов. Цены на газ в Европе опускаются почти до $1015 за тысячу кубов

По состоянию на 13.41 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent растёт на 0,64%, до 87,74 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI — на 0,51%, до 86,01 доллара.

Аналитики полагают, что главным фактором роста стоимости нефти остаётся усиление напряжённости в международных отношениях. "Конфликт между Россией и Украиной, а также напряжённость на Ближнем Востоке — это крупнейшие источники неопределенности с поставками", — отметили аналитики TD Securities, чье мнение приводит газета Wall Street Journal.

Вместе с тем, инвесторы также обратили внимание на статистику Американского института нефти (API), по данным которого за минувшую неделю запасы нефти в США снизились на 0,87 миллиона баррелей. Аналитики при этом ожидали снижения чуть меньшего, на 0,4 миллиона.

Официальная статистика минэнерго США будет опубликована позднее в среду. Эксперты прогнозируют, что министерство сообщит о снижении запасов нефти на 0,7 миллиона баррелей.