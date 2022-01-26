ПЕКИН, 26 янв — ПРАЙМ. Китайская нефтяная компания Sinopec обнаружила дополнительные нефтегазовые резервы объемом около 100 миллионов тонн в Таримском нефтегазоносном бассейне в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на пресс-службу компании. США высвободят еще 13,4 миллиона баррелей нефти из стратегических резерво

По предварительным подсчетам, новое месторождение содержит 88 миллионов тонн нефти и 290 миллиардов кубических метров природного газа.

Отмечается, что открытие новых нефтегазовых запасов позволит улучшить общую ситуацию с энергоснабжением в Китае и будет способствовать обеспечению национальной энергобезопасности.

По информации агентства, Таримский бассейн является одним из крупнейших нефтегазоносных бассейнов в Китае и одним из самых глубоких и сложных для освоения в мире. Запасы нефти и газа залегают на глубине примерно 7,3 тысячи метров. До последнего открытия объем нефтегазовых резервов, разведанных компанией в этом бассейне, составлял 140 миллионов тонн.

China Petroleum and Chemical Corporation (Sinopec) — одна из крупнейших нефтехимических компаний Китая. Бизнес Sinopec Corp. включает нефтегазовую геологоразведку, нефтепереработку, нефтехимию, производство минеральных удобрений, транспортировку нефти и газа.