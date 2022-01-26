МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 21 января, выросли на 2,4 миллиона баррелей, или на 0,6%, до 416,2 миллиона баррелей, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны. Фьючерсы Уолл-стрит подскакивают в преддверии заседания ФРС США

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, напротив, ожидали снижения показателя на 0,7 миллиона баррелей.

При этом стратегический резерв нефти в стране снизился на 1,3 миллиона баррелей, или на 0,2% — до 590,8 миллиона баррелей, также сообщает министерство. А запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) за отчетный период уменьшились до 31,7 миллиона с 33,5 миллиона баррелей.

Кроме того, запасы бензина в США за неделю выросли на 1,3 миллиона баррелей (на 0,5%), до 247,9 миллиона. Аналитики ожидали роста на 2,5 миллиона баррелей.

Запасы дистиллятов сократились на 2,8 миллиона баррелей (на 2,2%) и составили 125,2 миллиона баррелей. Прогнозировалось их снижение на 1,3 миллиона баррелей.

ДОБЫЧА НЕФТИ

Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 21 января, опустилась к уровню предыдущей недели на 100 тысяч баррелей в сутки — до 11,6 миллиона баррелей в сутки, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны.

В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США составила 11,7 миллиона баррелей в сутки.

Точные данные добычи управление сообщает в ежемесячном отчете с разницей в два месяца. По предварительным данным, добыча нефти в ноябре составила 11,56 миллиона баррелей в сутки, в декабре — 11,58 ​миллиона.

Минэнерго США 11 января понизило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года до 11,8 миллиона баррелей в сутки, а на 2023 год ожидает добычу на уровне 12,41 миллиона баррелей в день. Добыча нефти в стране в 2021 году составила в среднем 11,16 миллиона баррелей в сутки.