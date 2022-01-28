МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть слабо растут в пятницу днем, в то время как инвесторы продолжают ждать заседания ОПЕК+ и поддерживать восходящий тренд, свидетельствуют данные торгов.

Добыча нефти

Названы условия для подорожания нефти до 100 долларов

По состоянию на 13.34 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent растёт на 0,06%, до 88,22 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI — на 0,15%, до 86,74 доллара.

Нефть готовится завершить шестую неделю подряд ростом. В последнее время инвесторы оценивали перспективы сохранения баланса спроса и предложения на рынке в свете усиления международной напряженности. Теперь инвесторы ждут заседания ОПЕК+.

Заседание ОПЕК+ запланировано на 2 февраля. В этот день страны ОПЕК+ примут решение о добыче нефти в марте. Рынки полагают, что альянс продолжит наращивать добычу на плановые 400 тысяч баррелей в день каждый месяц.

"Уровень в 90 долларов по-прежнему остается крепким орешком для европейской марки. Но новый импульс роста может появиться на следующей неделе, когда ОПЕК+ изложит свою стратегию. До этого момента настроения будут в духе "поживём — увидим", — прокомментировал агентству Блумберг аналитик PVM Oil Associates Стивен Бреннок (Stephen Brennock).