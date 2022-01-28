МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть слабо растут в пятницу днем, в то время как инвесторы продолжают ждать заседания ОПЕК+ и поддерживать восходящий тренд, свидетельствуют данные торгов. Названы условия для подорожания нефти до 100 долларов

По состоянию на 13.34 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent растёт на 0,06%, до 88,22 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI — на 0,15%, до 86,74 доллара.

Нефть готовится завершить шестую неделю подряд ростом. В последнее время инвесторы оценивали перспективы сохранения баланса спроса и предложения на рынке в свете усиления международной напряженности. Теперь инвесторы ждут заседания ОПЕК+.

Заседание ОПЕК+ запланировано на 2 февраля. В этот день страны ОПЕК+ примут решение о добыче нефти в марте. Рынки полагают, что альянс продолжит наращивать добычу на плановые 400 тысяч баррелей в день каждый месяц.

"Уровень в 90 долларов по-прежнему остается крепким орешком для европейской марки. Но новый импульс роста может появиться на следующей неделе, когда ОПЕК+ изложит свою стратегию. До этого момента настроения будут в духе "поживём — увидим", — прокомментировал агентству Блумберг аналитик PVM Oil Associates Стивен Бреннок (Stephen Brennock).