МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ/Dow Jones. Фьючерсы на нефть выросли в понедельник и закрылись по итогам января более чем на 17%, в то время как трейдеры по-прежнему следят за украинско-российским кризисом. Что ждет цены на нефть на следующей неделе

“Хотя в краткосрочной перспективе рынок нефти перекуплен, а ситуация с Россией, похоже, несколько смягчилась, риски для предложения сохраняются. В сочетании с сохраняющимся оптимизмом относительно спроса" это означает доминирование быков на рынке, отмечают аналитики Zaner.

Мартовские фьючерсы на нефть WTI выросли на 1,33 доллара, или на 1,3%, до 91,21 доллара за баррель. За январь нефть WTI прибавила 17,3%. Мартовский контракт истек в конце сессии.

Апрельские контракты на нефть Brent подорожали на 74 центов, или 0,8%, до 89,26 доллара за баррель.

По некоторым данным, на границе с Украиной размещена 100-тысячная группировка российских военных. Поведение Москвы порождает опасения по поводу того, что вторжение России на украинскую территорию может быть неизбежным. США и союзные им страны пригрозили ввести санкции в отношении Москвы в случае реальной атаки. Россия требует от НАТО обещания не включать в свой состав Украину и выполнения ряд других требований безопасности, которые ранее были отвергнуты Штатами и дружественными им странами.

Между тем на этой неделе, в среду, состоится встреча Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и союзных стран, включая Россию. Коалиция продолжает придерживаться плана по постепенному ежемесячному повышению добычи на 400 000 баррелей в день, хотя пока что некоторым странам-участницам не удается придерживаться установленных квот.

От ОПЕК+ требуется принятие мер, способных в кратчайшие сроки восстановить баланс и решить проблему ограниченного предложения. Негласным лидером альянса является Саудовская Аравия, обладающая самым большим объемом свободных добывающих мощностей, отметила Луиза Диксон, старший рыночный аналитик Rystad Energy.

"(Негласный) лидер картеля может сознательно нарастить добычу сверх оговоренных уровней, чтобы снизить цены на нефть. Аналогичное вынужденное решение было принято королевством в январе 2021 года, только тогда добыча была, наоборот, сокращена на дополнительный 1 млн (баррелей в день)", — добавила Диксон. "Иными словами, Саудовская Аравия может легко задействовать свободные добывающие мощности, если сочтет это целесообразным", — добавила она.

Февральские фьючерсы на бензин выросли на 0,5% до 2,554 доллара за галлон. По итогам месяца рост составил почти 15%. Февральские фьючерсы на топочный мазут снизились в цене на 0,9%, до 2,759 доллара за галлон, а по итогам месяца выросли на 18%.

Мартовские контракты на природный газ выросли на 5,1%, до 4,874 доллара за млн БТЕ. По итогам января фьючерсы выросли почти на 31%.

Котировки газа растут на фоне “прогнозов холодной погоды, которая может усилить потребности в отоплении позже на этой неделе и отразиться на добыче газа в Техасе", рассуждает Кристин Редмонд, товарно-сырьевой аналитик Schneider Electric. “Кроме того, на выходных снежные бури пришли на Северо-Восток, а снегопад в Бостоне приблизился к историческим рекордным уровням”, – добавляет Редмонт.

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