МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Средняя цена нефти марки Urals, основного товара российского экспорта, в январе 2022 года выросла в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 85,64 доллара за баррель, следует из данных Минфина РФ. Бумаги российских компаний дорожают в Лондоне во вторник

"Средняя цена на нефть марки Urals в январе 2022 года сложилась в размере 85,64 доллара за баррель, что в 1,6 выше, чем в январе 2021 года (54,41 доллара за баррель)", — сообщается в материалах на сайте ведомства.

По итогам 2021 года средняя цена Urals составила 69 долларов за баррель, что оказалось в 1,7 раза больше уровня 2020 года, сообщал Минфин.

Мировые цены на нефть в 2021 году преимущественно росли. В начале 2022 года нефть Brent торгуется на многолетних максимумах и уже превышала 90 долларов за баррель. Как сообщали РИА Новости в международном ценовом агентстве Argus, стоимость Urals в январе превышала 90 долларов за баррель, торгуясь на максимальных значениях с октября 2014 года.