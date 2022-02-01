МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть опускаются во вторник днем, в то время как инвесторы решили отказаться от риска в преддверии заседания ОПЕК+ и публикации данных о запасах нефти в США, свидетельствуют данные торгов. Курс евро ускорил рост к доллару

По состоянию на 13.44 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent опускается на 0,49%, до 88,82 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI — на 0,48%, до 87,73 доллара.

Инвесторы заняли выжидательную позицию перед заседанием ОПЕК+, которое пройдет в среду. В этот день страны альянса примут решение о добыче нефти в марте. Рынки полагают, что они продолжат ежемесячно наращивать свою совокупную добычу на плановые 400 тысяч баррелей в день в среднем.

Кроме того, в ночь со вторника на среду Американский институт нефти (API) опубликует еженедельную статистику о запасах нефти в США. Официальные данные минэнерго страны будут опубликованы в среду. Аналитики ожидают, что ведомство сообщит о росте запасов на 1,8 миллиона баррелей.