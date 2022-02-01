МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть ушли в глубокую бэквордацию, когда стоимость ближайших поставок превышает стоимость на более отдаленный период, что свидетельствует об остром дефиците предложения на рынке, считает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов. США ищут альтернативу российскому газу для Европы

"Кривая фьючерсов Brent ушла в состояние глубокой бэквордации — дальние фьючерсы торгуются значительно дешевле ближних. Такая ценовая структура говорит о том, что сейчас на рынке наблюдается острый дефицит топлива, который может смягчиться в будущем", — пишет Галактионов в своем ежедневном обзоре по рынку.

Как свидетельствуют данные лондонской биржи ICE, полугодовой спред (разница в цене) между ближайшим апрельским фьючерсом на нефть Brent и сентябрьским достигла почти 5-6 долларов за баррель. Подобная ситуация побуждает трейдеров продавать как можно больше нефти на спот-рынке, из-за чего запасы в хранилищах продолжают сокращаться, отмечает эксперт.

При этом вряд ли стоит ждать реакции на сложившуюся ситуацию от ОПЕК+ на ближайшем заседании, которое состоится 2 февраля и определит параметры добычи альянса на март. Ряд стран-участниц испытывают серьезные проблемы с возможностью поддерживать заявленный темп роста, поэтому по итогам декабря добыча альянса была ниже разрешенного уровня на 790 тысяч баррелей в сутки, пишет Галактионов.

"Интриги практически нет — консенсус-прогноз предполагает, что в следующем месяце совокупная квота на добычу вновь вырастет на 400 тысяч баррелей в сутки. Сколько составит фактическая добыча — остается загадкой. На фоне сохраняющегося сильного спроса это создает повышенные риски более длительного дефицита, что и закладывают в котировки участники рынка", — отмечает он.

"Смягчение геополитической напряженности и полуторамесячное ценовое ралли без остановок располагают к кратковременной коррекции. При этом на более длинной дистанции психологическая отметка 100 долларов за баррель вполне может быть достигнута", — заключает эксперт.