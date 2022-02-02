МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть умеренно растут в среду днем, свидетельствуют данные торгов. Трейдеры ждут заседания ОПЕК+, предполагая, что дефицит предложения на нефтяном рынке сохранится. Курс евро к доллару ускорил рост

По состоянию на 13.28 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,18% — до 89,32 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI — на 0,26%, до 88,43 доллара.

Предложение на нефтяном рынке остается ограниченным. Трейдеры опасаются перебоев с поставками на фоне геополитической напряженности между Россией и Украиной.

Запасы нефти в США сокращаются. Согласно данным API, коммерческие запасы нефти в США за неделю по 28 января опустились на 1,6 миллиона баррелей. Позже в среду будет опубликована официальная статистика минэнерго США. При этом аналитики предполагают, что министерство сообщит о росте запасов на 1,5 миллиона баррелей.

Позднее в среду пройдет заседание ОПЕК+, на котором альянс определит параметры добычи на март. Рынки полагают, что несмотря на дефицит нефти на рынке, ОПЕК+ продолжит ежемесячно наращивать свою совокупную добычу на плановые 400 тысяч баррелей в день.

"Официальное подтверждение планов само по себе не станет событием для нефтяного рынка. Но элемент "бычьего" оптимизма… сохранится", — отметила основательница Vanda Insights Вандана Хари (Vandana Hari), чье мнение приводит агентство Блумберг.