Комитет ОПЕК+ рекомендовал продолжить увеличение добычи в марте
Комитет ОПЕК+ рекомендовал продолжить увеличение добычи в марте на плановую величину
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МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ рекомендовал альянсу продолжить увеличение добычи нефти в марте на плановые 400 тысяч баррелей в сутки, сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций.
"Рекомендация идти по плану, нарастить добычу в марте на 400 тысяч баррелей в сутки", — сказал собеседник агентства.
ОПЕК+ из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса, с мая 2020 года сократил свою добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки. По мере стабилизации ситуации сделка корректировалась. А с августа 2021 года альянс увеличивает добычу на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно, рассчитывая к концу сентября 2022 года постепенно выйти из своих обязательств. На февраль они составляют 3,32 миллиона баррелей в сутки.
https://1prime.ru/oil/20220202/835961623.html
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