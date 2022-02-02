МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ рекомендовал альянсу продолжить увеличение добычи нефти в марте на плановые 400 тысяч баррелей в сутки, сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций. Нефть умеренно дорожает на торгах

"Рекомендация идти по плану, нарастить добычу в марте на 400 тысяч баррелей в сутки", — сказал собеседник агентства.

ОПЕК+ из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса, с мая 2020 года сократил свою добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки. По мере стабилизации ситуации сделка корректировалась. А с августа 2021 года альянс увеличивает добычу на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно, рассчитывая к концу сентября 2022 года постепенно выйти из своих обязательств. На февраль они составляют 3,32 миллиона баррелей в сутки.