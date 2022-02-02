МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Заседание всех глав делегаций ОПЕК+ по вопросу о параметрах добычи нефти альянса в марте началось в формате видеоконференции, сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций. Комитет ОПЕК+ рекомендовал продолжить увеличение добычи в марте

Ранее прошло заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+. Его итоги пока официально не были объявлены. Однако, как ранее сообщил другой источник РИА Новости в ОПЕК+, комитет рекомендовал альянсу продолжить увеличение добычи нефти в марте на плановые 400 тысяч баррелей в сутки.

В то же время никаких сюрпризов от ОПЕК+ рынок не ждет. Альянс, вероятно, продолжит в марте увеличивать добычу на 400 тысяч баррелей в сутки, согласно текущему плану. При этом фактически ОПЕК+ наращивает производство меньше позволенного уровня, так как ряд стран испытывает с этим сложности из-за недоинвестирования в отрасль в последние годы.

ОПЕК+ из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса, с мая 2020 года сократил свою добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки. По мере стабилизации ситуации сделка корректировалась. А с августа 2021 года альянс увеличивает добычу на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно, рассчитывая к концу сентября 2022 года постепенно выйти из своих обязательств. На февраль они составляют 3,32 миллиона баррелей в сутки.