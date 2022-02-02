МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Страны ОПЕК+ по итогам заседания в среду решили в марте продолжить увеличивать добычу нефти на плановые 400 тысяч баррелей в сутки и планируют провести следующее заседание 2 марта, сообщили РИА Новости источники в альянсе.

"Согласовано увеличение на 400 тысяч баррелей в сутки в марте", — сказал один из собеседников агентства. Другой источник подтвердил эту информацию, а также сообщил, что следующее заседание альянса планируется 2 марта.

Пресс-конференция по итогам прошедшего заседания ОПЕК+ не планируется.

ОПЕК+ из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса, с мая 2020 года сократил свою добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки. По мере стабилизации ситуации сделка корректировалась. А с августа 2021 года альянс увеличивает добычу на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно, рассчитывая к концу сентября 2022 года постепенно выйти из своих обязательств. На февраль они составляют 3,32 миллиона баррелей в сутки.