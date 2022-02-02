МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Страны ОПЕК+ в марте, как и ожидалось, увеличат добычу нефти планово на 400 тысяч баррелей в сутки, говорится в официальном коммюнике альянса по итогам прошедшего в среду заседания.

"ОПЕК и участвующие в Декларации о кооперации страны не-ОПЕК решили… подтвердить план ежемесячной корректировки добычи, утвержденный на 19-м заседании ONOMM (альянса ОПЕК+ — ред.), и решение увеличить общую добычу нефти на 0,4 миллиона баррелей в сутки в марте 2022 года", — сообщается в документе.

Ранее в среду о таком решении сообщали источники РИА Новости в альянсе. Также ОПЕК+ подтвердил, что планирует провести следующее заседание 2 марта.