Новак: Россия планирует в марте восстановить добычу нефти до 90% с уровня мая 2020 года
МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Россия в марте благодаря решению ОПЕК+ об очередном увеличении добычи нефти восстановит свою добычу на 90% от сокращенного в мае 2020 года объема, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
По итогам прошедшего в среду заседания страны ОПЕК+ приняли решение в марте увеличить добычу нефти планово на 400 тысяч баррелей в сутки.
"Для нас это очередное повышение добычи даст возможность на 90% восстановить уровень сокращенного объема. Напомню, в мае 2020 года Россия сократила объем добычи на 2 миллиона баррелей в сутки", — сказал вице-премьер в эфире телеканала "Россия 24".
Россия привержена сделке ОПЕК+ и ежемесячно исполняет ее близко к 100%, декабрь не исключение, отметил он.
"Россия ежемесячно исполняет (сделку ОПЕК+ — ред.) близко к 100%, не исключением стал и декабрь месяц. Мы привержены действиям соглашения, как и другие страны, поэтому такой высокий уровень исполнения договоренностей", — сказал Новак в интервью.
Он добавил, что в декабре сделка была исполнена на 122%.
ОПЕК+ отмечает много неопределенности на рынке, включая новый штамм коронавируса "омикрон", но отказ многих стран от новых ограничений позитивен для спроса на нефть, также сообщил Новак по итогам заседания альянса.
https://1prime.ru/oil/20220202/835963842.html