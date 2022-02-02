МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Россия в марте благодаря решению ОПЕК+ об очередном увеличении добычи нефти восстановит свою добычу на 90% от сокращенного в мае 2020 года объема, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. Запасы нефти в США за неделю неожиданно снизились

По итогам прошедшего в среду заседания страны ОПЕК+ приняли решение в марте увеличить добычу нефти планово на 400 тысяч баррелей в сутки.

"Для нас это очередное повышение добычи даст возможность на 90% восстановить уровень сокращенного объема. Напомню, в мае 2020 года Россия сократила объем добычи на 2 миллиона баррелей в сутки", — сказал вице-премьер в эфире телеканала "Россия 24".

Россия привержена сделке ОПЕК+ и ежемесячно исполняет ее близко к 100%, декабрь не исключение, отметил он.

"Россия ежемесячно исполняет (сделку ОПЕК+ — ред.) близко к 100%, не исключением стал и декабрь месяц. Мы привержены действиям соглашения, как и другие страны, поэтому такой высокий уровень исполнения договоренностей", — сказал Новак в интервью.

Он добавил, что в декабре сделка была исполнена на 122%.

ОПЕК+ отмечает много неопределенности на рынке, включая новый штамм коронавируса "омикрон", но отказ многих стран от новых ограничений позитивен для спроса на нефть, также сообщил Новак по итогам заседания альянса.