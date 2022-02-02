KPMG: решение ОПЕК+ обеспечивает благоприятный уровень цен для инвестиций в её добычу
МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Решение ОПЕК+ вновь планомерно повысить добычу нефти на те же 400 тысяч баррелей в сутки благоприятно для ее производителей с точки зрения стоимости сырья, поскольку высокая цена дает возможность получения дополнительных средств для инвестиций, считает руководитель международной практики KPMG по оказанию услуг компаниям нефтегазового сектора Антон Усов.
Альянс ОПЕК+ из-за падения спроса на нефть, вызванного ограничительными антиковидными мерами во многих странах мира, с мая 2020 года сократил свою добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки. По мере стабилизации ситуации эти ограничения корректировалась. А с августа альянс увеличивает добычу на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно, рассчитывая к концу сентября текущего года постепенно выйти из своих обязательств. Эта тактика была подтверждена и на очередном заседании представителей альянса, завершившемся ранее в среду.
"На мой взгляд, следование консервативному плану смягчения ограничений даёт хороший результат в плане цены нефти для стран-производителей. Производители заинтересованы в максимизации цены, в том числе для накопления инвестиционного ресурса ввиду недостатка инвестиций в отрасль в последние годы", — прокомментировал Усов решение ОПЕК+.
При этом, по его словам, период высокой доходности нефтяной отрасли может завершиться в среднесрочной перспективе.
"Наличие такого взвешенного подхода ОПЕК+ исторически беспрецедентно и благоприятно балансирует рынок. Риск дефицита на рынке отсутствует, так как любой дефицит может быть оперативно покрыт, например, Саудовской Аравией", — добавил аналитик.
Мировые цены на нефть весь прошлый год преимущественно росли, и цена марки Brent торговалась в последнее время на многолетних максимумах — в районе 90 долларов за баррель. Сейчас эти котировки чуть опустились, до 88,5 долларов.
https://1prime.ru/oil/20220202/835964471.html