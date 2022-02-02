МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Решение ОПЕК+ вновь планомерно повысить добычу нефти на те же 400 тысяч баррелей в сутки благоприятно для ее производителей с точки зрения стоимости сырья, поскольку высокая цена дает возможность получения дополнительных средств для инвестиций, считает руководитель международной практики KPMG по оказанию услуг компаниям нефтегазового сектора Антон Усов. Нефть дешевеет уже незначительно на данных о ее запасах в США

Альянс ОПЕК+ из-за падения спроса на нефть, вызванного ограничительными антиковидными мерами во многих странах мира, с мая 2020 года сократил свою добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки. По мере стабилизации ситуации эти ограничения корректировалась. А с августа альянс увеличивает добычу на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно, рассчитывая к концу сентября текущего года постепенно выйти из своих обязательств. Эта тактика была подтверждена и на очередном заседании представителей альянса, завершившемся ранее в среду.

"На мой взгляд, следование консервативному плану смягчения ограничений даёт хороший результат в плане цены нефти для стран-производителей. Производители заинтересованы в максимизации цены, в том числе для накопления инвестиционного ресурса ввиду недостатка инвестиций в отрасль в последние годы", — прокомментировал Усов решение ОПЕК+.

При этом, по его словам, период высокой доходности нефтяной отрасли может завершиться в среднесрочной перспективе.

"Наличие такого взвешенного подхода ОПЕК+ исторически беспрецедентно и благоприятно балансирует рынок. Риск дефицита на рынке отсутствует, так как любой дефицит может быть оперативно покрыт, например, Саудовской Аравией", — добавил аналитик.

Мировые цены на нефть весь прошлый год преимущественно росли, и цена марки Brent торговалась в последнее время на многолетних максимумах — в районе 90 долларов за баррель. Сейчас эти котировки чуть опустились, до 88,5 долларов.