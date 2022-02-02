МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Добыча нефти в России без учета газового конденсата в декабре составила 10,03 миллиона баррелей в сутки, сделка ОПЕК+ выполнена примерно на 99%, следует из данных Росстата. ОПЕК+ подтвердил планы увеличить добычу в марте

"Нефти без газового конденсата добыто 43 миллиона тонн, что на 9,2% больше, чем в декабре 2020 года, и на 3,5% больше, чем в ноябре 2021 года", — говорится в сообщении службы.

При переводе данного показателя в баррели с использованием коэффициента 7,23 среднесуточная добыча нефти в отчетном месяце составила 10,03 миллиона баррелей. При этом целевой уровень добычи для РФ в декабре составлял 10,018 миллиона баррелей в сутки. Таким образом, сделка ОПЕК+ могла быть выполнена примерно на 99%, следует из данных.

"Добыча нефти с учетом газового конденсата в декабре увеличилась по сравнению с декабрем 2020 года на 8,6% и составила 46,2 миллиона тонн. По сравнению с ноябрем 2021 года добыча увеличилась на 3,6%. За 2021 год добыто 524 миллиона тонн нефти с учетом газового конденсата, что на 2,1% больше, чем за 2020 год", — также отмечает ведомство.

Из этого следует, что среднесуточная добыча нефти с газовым конденсатом в РФ в декабре составила около 10,92 миллиона баррелей в сутки (используя коэффициент перевода 7,33 для жидких углеводородов), а в целом по году — 10,52 миллиона баррелей в сутки.

ОПЕК+ в мае 2020 года сократил добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса. Сейчас альянс ежемесячно наращивает добычу на 400 тысяч баррелей в сутки, рассчитывая к концу сентября 2022 года постепенно выйти из своих обязательств по ограничению производства.

В сделке учитывается только нефть, без конденсата. Минэнерго РФ ранее неоднократно подчеркивало, что методика подсчета показателей в рамках ОПЕК+ у стран соглашения основывается на широком диапазоне данных, а само ведомство для различных месторождений использует разные коэффициенты перевода.