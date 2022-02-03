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2022-02-03T12:00:47+03:00

2022

https://1prime.ru/oil/20220203/835969436.html

Пожар и взрыв произошли на нефтедобывающем судне у берегов Нигерии

Нефть

Новости

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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

МОСКВА, 3 фев /ПРАЙМ/. Пожар и взрыв произошли на нефтедобывающем судне Trinity Spirit, принадлежащем нигерийской компании Shebah E&P, у берегов Нигерии, сообщают СМИ со ссылкой... ПРАЙМ, 03.02.2022

нефть, энергетика, новости

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