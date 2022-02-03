 

МОСКВА, 3 фев /ПРАЙМ/. Пожар и взрыв произошли на нефтедобывающем судне Trinity Spirit, принадлежащем нигерийской компании Shebah E&P, у берегов Нигерии, сообщают СМИ со ссылкой на заявление компании.

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