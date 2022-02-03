2022-02-03T12:00:47+03:00
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2022
https://1prime.ru/oil/20220203/835969436.html
Пожар и взрыв произошли на нефтедобывающем судне у берегов Нигерии
Нефть
Новости
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МОСКВА, 3 фев /ПРАЙМ/. Пожар и взрыв произошли на нефтедобывающем судне Trinity Spirit, принадлежащем нигерийской компании Shebah E&P, у берегов Нигерии, сообщают СМИ со ссылкой... ПРАЙМ, 03.02.2022
нефть, энергетика, новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 3 фев /ПРАЙМ/. Пожар и взрыв произошли на нефтедобывающем судне Trinity Spirit, принадлежащем нигерийской компании Shebah E&P, у берегов Нигерии, сообщают СМИ со ссылкой на заявление компании.
Новость дополняется