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Эстония прекращает транзит нефтепродуктов из Белоруссии
Нефть
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Эстония прекращает транзит нефтепродуктов из Белоруссии через территорию республики, сообщила в четверг премьер-министр Кая Каллас. По ее словам, правительство страны приняло... ПРАЙМ, 03.02.2022
нефть, энергетика, новости, эстония, белоруссия, нефтепродукты
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ХЕЛЬСИНКИ, 3 фев — ПРАЙМ. Эстония прекращает транзит нефтепродуктов из Белоруссии через территорию республики, сообщила в четверг премьер-министр Кая Каллас.
По ее словам, правительство страны приняло решение о введении дополнительных санкций против Белоруссии.
Ограничения касаются транзита нефтепродуктов под таможенным кодом 2707 через Эстонию, которые напрямую не подпадают под европейские санкции.
"Но цель наших санкций — оказать давление на белорусский режим и косвенно на Россию, чтобы они изменили свое поведение", — добавила Каллас.