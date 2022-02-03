ХЕЛЬСИНКИ, 3 фев — ПРАЙМ. Эстония прекращает транзит нефтепродуктов из Белоруссии через территорию республики, сообщила в четверг премьер-министр Кая Каллас. Минск распространил продуктовое эмбарго на Сербию и Лихтенштейн

По ее словам, правительство страны приняло решение о введении дополнительных санкций против Белоруссии.

Ограничения касаются транзита нефтепродуктов под таможенным кодом 2707 через Эстонию, которые напрямую не подпадают под европейские санкции.

"Но цель наших санкций — оказать давление на белорусский режим и косвенно на Россию, чтобы они изменили свое поведение", — добавила Каллас.