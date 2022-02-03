МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Рост цен на нефть из-за многолетнего недоинвестирования и ослабление рубля создают идеальную ситуацию для российских нефтяных компании, говорится в ежемесячном отчете Центра развития энергетики (Центр РЭ), текст которого имеется в распоряжении "Прайма".

Основная российская экспортная марка нефти Urals впервые с октября 2014 года превысила отметку в 90 долларов за баррель. На фоне геополитической напряженности премия Urals по отношению к Brent в январе составляет примерно 1 доллар за баррель.

На этом фоне российские нефтяные компании могут оказаться в крайне благоприятной ситуации, поскольку рост цен на нефть сопровождается ослаблением рубля из-за геополитических рисков. Вследствие этого в рублевом выражении Urals подорожал до абсолютного максимума в 7 тысяч рублей за баррель.

Для сравнения, в 2012 году, когда Urals в среднем стоит 110,5 долларов, рублевая цена барреля составляла всего лишь 3,4 тысячи рублей. "Из-за комбинации высоких цен на нефть и слабого рубля нефтекомпании могут получить рекордные финансовые результаты. В наиболее выигрышном положении окажется, например, "Роснефть", которая из-за сравнительно более низкой доли переработки более чувствительна к изменению цен на нефть", сказано в отчете.

По данным СМИ, глава "Роснефти" Игорь Сечин запустил в правительстве обсуждение реформы рынка электроэнергии. Как пишет "Коммерсантъ", "Роснефть" считает избыточным рост цен на электроэнергию для промышленности в последние годы и предлагает ряд механизмов по их снижению.

"Мы в Центре развития энергетики считаем маловероятным ее реализацию в той части, которая касается уже принятых правительством решений по оплате мощности новых блоков — ведь механизм договоров на поставку мощности (ДПМ) с момента реформы РАО ЕЭС был краеугольным камнем современного устройства российского энергорынка. Однако мы также полагаем, что позиция "Роснефти" не может быть полностью проигнорирована и окажет влияние на появление новых надбавок на мощность", прокомментировал руководитель Центра развития энергетики Кирилл Мельников.