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Нефть WTI превысила 90 долларов за баррель впервые с 2014 года
Нефть
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Цены на нефть перешли к росту на 1,7-2%, а стоимость марки WTI впервые с 7 октября 2014 года превысила 90 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 22.03... ПРАЙМ, 03.02.2022
нефть, энергетика, рынки, товарно-сырьевые рынки, новости, нефть, биржи
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Цены на нефть перешли к росту на 1,7-2%, а стоимость марки WTI впервые с 7 октября 2014 года превысила 90 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 22.03 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,68%, до 90,99 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI — на 2,01%, до 90,03 доллара.