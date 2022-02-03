МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Цены на нефть перешли к росту на 1,7-2%, а стоимость марки WTI впервые с 7 октября 2014 года превысила 90 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.

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Рубль ощутимо падает на геополитических рисках

По состоянию на 22.03 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,68%, до 90,99 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI — на 2,01%, до 90,03 доллара.