МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Цены на нефть перешли к росту на 1,7-2%, а стоимость марки WTI впервые с 7 октября 2014 года превысила 90 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов. Рубль ощутимо падает на геополитических рисках

По состоянию на 22.03 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,68%, до 90,99 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI — на 2,01%, до 90,03 доллара.