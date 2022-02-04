МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. "Роснефть" и Китайская национальная нефтегазовая корпорация подписали изменения в договор купли-продажи нефти для поставок на нефтеперерабатывающие заводы на западе Китая, сообщает пресс-служба кремля.

Компании также договорились о поставках за 10 лет 100 млн тонн нефти через Казахстан для переработки на НПЗ Китая.

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