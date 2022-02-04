МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. "Роснефть" поставит китайской компании CNPC 100 миллионов тонн нефти в период до 31 декабря 2033 года, сумма поставок при расчете из нынешней рыночной цены составляет 80 миллиардов долларов, сообщается в публикации компании. Эксперт увидел огромные перспективы китайского газового рынка

"Роснефть" и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) в пятницу подписали договор о поставке 100 миллионов тонн нефти на протяжении 10 лет, этот объем будет перерабатываться на китайских НПЗ, сообщил ранее российский концерн.

"Срок исполнения обязательств по существенной сделке: период поставки: в течение 10 лет по 31 декабря 2033 года", — говорится в материалах "Роснефти".

В сообщении при этом подчеркивается, что сумма сделки в денежном эквиваленте не определена, так как зависит от рыночных цен на энергоноситель в долгосрочной перспективе. "Цена каждой поставки определяется по формуле исходя из рыночных котировок сырой нефти и в текущих параметрах составляет 80 миллиардов долларов США", — отметили в компании.