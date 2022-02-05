МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Февраль на рынке энергоресурсов начался с высоких цен на нефть. О том, что будет дальше, рассказал агентству "Прайм" эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов.

"В первую неделю февраля нефтяные цены оставались высокими, несмотря на локальную перегретость", отметил специалист.

После перехода на апрельский контракт Brent коррекция оказалась очень сдержанной, и во второй половине недели котировки вновь отметились выше отметки в $91 за баррель.

"Рыночный сентимент остается бычьим. Статистика EIA демонстрирует стагнацию американской добычи на фоне сильного спроса", — подчеркивает собеседник издания.

Надо также помнить, что в рамках ОПЕК+ страны добытчики сырья ожидаемо увеличил квоты на март 2022 года на 400 тысяч баррелей в сутки. При этом пояснения о том, за счет чего планируется сокращать накопленное отставание от цели, не пояснили. Дефицит поставок сохраняется, отмечает эксперт.

"При сохранении позитивных настроений цены на нефть могут продолжить рост: целевой диапазон на следующую неделю может быть в районе $90-94 за баррель", — подытожил Галактионов.