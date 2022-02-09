МОСКВА, 9 фев — Dow Jones/ПРАЙМ. Фьючерсы на нефть во вторник закрылись на минимуме почти за неделю, продолжив отступление от максимумов с 2014 года. Трейдеры следят за очередным раундом переговоров, направленных на восстановление иранского ядерного соглашения, которое может привести к возобновлению экспорта нефти из этой страны. Нефть продолжает дешеветь на ожиданиях по поставкам

ЦЕНОВАЯ ДИНАМИКА

Мартовские фьючерсы на нефть WTI во вторник на NYMEX снизились в цене на 1,96 доллара, или на 2,2%, закрывшись по 89,36 доллара за баррель. Это самая низкая цена закрытия для контрактов с ближайшими сроками поставки со 2 февраля.

Апрельские фьючерсы на нефть Brent на ICE Futures Europe подешевели на 1,91 доллара, или 2,1%, до 90,78 доллара за баррель. Это также самая низкая цена закрытия со среды. Прошлую неделю эти контракты завершили на максимуме с октября 2014 года.

Мартовские фьючерсы на природный газ закрыли ростом на 0,4%, по 4,248 доллара за млн БТЕ.

Мартовские контракты на бензин подешевели на 2,2%, до 2,625 доллара за галлон, а мартовские контракты на печное топливо — на 2,2%, до 2,793 доллара за галлон.

РЫНОЧНЫЕ ДРАЙВЕРЫ

Во вторник в Вене возобновились переговоры с Ираном по возможному восстановлению международного ядерного соглашения 2015 года. США, выступающие в роли непрямого участника в переговорах, вышли из сделки в 2018 году. Дональд Трамп, руководивший Штатами в тот период, восстановил санкции на экспорт иранской нефти. В качестве ответной меры Иран нарастил объем и степень обогащения урана, нарушив тем самым условия сделки.

В пятницу администрация текущего президента США Джо Байдена сняла с Ирана часть санкций, касающихся активности в сфере атомной энергии гражданского назначения. Многие посчитали, что исключения из санкций приближают стороны к возможному восстановлению сделки.

Переговоры носят конструктивный характер, это хорошо. Однако администрация Байдена также озадачена сдерживанием инфляции, и быстрее всего это можно сделать путем снижения цен на нефть, отметил Роберт Йогер, руководитель подразделения в Mizuho. "Я (абсолютно) уверен, что цены (на нефть) в районе 90 долларов за баррель повышают шансы на восстановление сделки, чего нельзя сказать о ценах на уровне 50 долларов", — добавил он.

Трейдеры также продолжают следить за развитием ситуации на границе между Россией и Украиной.

“Хотя некоторые аналитики и предполагают, что давление на котировки оказывает возобновление переговоров по ядерной сделке между США и Ираном, реальность заключается в том, что, даже если соглашение будет достигнуто, еще неизвестно, когда это выльется в увеличение предложения, — говорит главный рыночный аналитик CMC Markets UK Майкл Хьюсон. – Гораздо вероятнее, что снижению цен на нефть способствовало некоторое ослабление напряженности на границе между Россией и Украиной".

— Автор William Watts; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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