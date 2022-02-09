МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов направил более 250 миллионов манатов (более 71 миллиона долларов по госкурсу) на увеличение в стране добычи нефти, сообщает в среду русскоязычная газета правительства "Нейтральный Туркменистан". "Туркменгаз" и CNPC заключат допосоглашения по добыче газа в Туркмении

Постановление о выделении инвестиций госконцерну "Туркменнефть" глава государства подписал в ходе правительственного совещания по вопросам развития экономки страны.

"Сообщив, что недавно инвестиции были направлены государственному концерну "Туркменгаз" и Государственной корпорации "Туркменгеология", президент страны сказал, что сегодня подписывает постановление о выделении инвестиций, в соответствии с которым Государственный концерн "Туркменнефть" получит на развитие свыше 250 миллионов манатов", — отмечает газета.

Документ предписывает ЦБ Туркмении выделить денежные средства Акционерно-коммерческому банку "Туркменбаши" для кредитования госконцерна "Туркменнефть". В постановлении отмечается, что инвестиции будут направлены "на финансирование запланированных работ по наращиванию объёмов добычи нефти за счёт разведки и освоения нефтегазовых месторождений".

В конце января глава государства подписал постановление о выделении более 67 миллионов долларов госконцерну "Туркменгаз" и госкорпорации "Туркменгеология" на увеличение добычи природного газа.

Ранее местные СМИ сообщали, что Туркмения ежегодно добывает около 11 миллионов тонн нефти, что полностью удовлетворяет потребности страны, а также позволяет экспортировать часть нефти и нефтепродуктов. При этом Туркменистан по запасам природного газа входит в первую четверку стран мира, наряду с Россией, Ираном и Катаром.