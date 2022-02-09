МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Мировые котировки черного золота постепенно поднимаются вверх. Сказывается ограниченное предложение, а прежде всего — геополитическая напряженность, но рубль пока что укрепляется незначительно. О нефтяных перспективах национальной валюты рассказала в своем материале колумнист РИА Новости Ирина Бадмаева.

ПОШЛА В РОСТ

В минувшую пятницу европейская марка Brent подорожала до 93 долларов за баррель — семилетний максимум. В начале недели произошла коррекция, но незначительная. Мировая экономика постепенно восстанавливается, производство и потребление увеличиваются. К тому же нефтепродукты стали использовать чаще из-за дефицита угля и природного газа.

При все этом, отмечает Бадмаева, на рынке недостаточно сырья. Второго февраля министры стран ОПЕК+ отказались ускорять подъем квот. Сохранили прежний темп: каждый месяц — плюс 400 тысяч баррелей в сутки. Добыча постепенно наращивается с августа. Действующие жесткие ограничения нивелируют сокращение производства из-за пандемии. "Выпустят джинна из бутылки". "Газпрому" нашли замену в Африке

Похолодание в США тоже подстегнуло цены. На Восточное побережье обрушилась снежная буря — самая сильная за четыре года. А в Техасе из-за шторма частично приостановили нефтедобычу. Обычно штат качает почти пять миллионов баррелей в сутки. Но особое влияние, разумеется, оказывают геополитические риски. Все опасаются вооруженного конфликта России и Украины.

Российская Urals достигла 95 долларов — впервые с сентября 2014-го. "В США ее активно потребляют взамен венесуэльской, которая под эмбарго. Поставки растут", — отметил основатель Школы практического инвестирования Федор Сидоров.

"Рынок ориентируется на новости из Восточной Европы. Пока стороны не договорятся, цены продолжат неконтролируемый подъем", — предупредила заместитель директора Банковского института развития Юлия Макаренко.

ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ КАЧЕЛИ

Изменить ситуацию может ужесточение финансово-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США и других ведущих центральных банков. Ограничение денежной массы и увеличение процентных ставок снижают спрос.

"Подорожание энергоносителей уже ускорило инфляцию, страдает потребитель. Предпринимаемые центробанками меры надолго оставят цены в диапазоне 75-90 долларов", — полагает Сидоров.

Аналитики JPMorgan рассматривают и сценарий, при котором Brent поднимется до 120. На этой неделе нефтяные инвесторы ждут публикации краткосрочного прогноза Министерства энергетики США, ежемесячных докладов ОПЕК и МЭА, а также еженедельных данных о запасах и добыче в Америке.

Россия в выгодном положении. По крайней мере, в краткосрочной перспективе. Динамика позитивна для национальной валюты и фондовых индексов. Выручка и прибыль экспортеров увеличатся, а значит, вырастут и поступления в казну.

Однако бюджетное правило нивелирует воздействие на курс рубля. На нефтегазовые доходы от цен выше значения, заложенного в бюджете, покупают валюту. Эти средства размещают в Фонде национального благосостояния, который в кризис играет роль финансовой подушки.

Например, Минфин с 7 февраля по 4 марта выделит на иностранные деньги и золото 634,7 миллиарда рублей — чуть меньше, чем в январе. При этом общий февральский показатель будет рекордным за всю историю таких операций.

Ожидается, что дополнительные нефтегазовые доходы в этом месяце составят 709,6 миллиарда рублей. К слову, торговля черным золотом и голубым топливом обеспечивает порядка 40% поступлений в федеральную казну. Экономист спрогнозировал, что будет с рублем к лету

Экспорт нефти в прошлом году в стоимостном выражении увеличился почти на 52% — до 110,12 миллиарда долларов, следует из данных Федеральной таможенной службы. Хотя в тоннах получилось на четыре процента меньше — около 230 миллионов, из-за квот ОПЕК+.

Но на валютном рынке тоже отражается сложная геополитическая ситуация. Нерезиденты продают российские акции и облигации, конвертируют рубли в валюту.

Некоторые специалисты прогнозируют дальнейшую девальвацию. Вплоть до 80, а то и до 90 рублей за доллар. Другие убеждены, что российская валюта — одна из наиболее недооцененных в мире. Доллар при таких ценах на нефть мог бы стоить 65-70 рублей.

Еще один тревожный момент: к концу марта финансисты ждут решения ФРС США — повысит ли регулятор ставку. Его примеру могут последовать и другие центральные банки. Тогда деньги нерезидентов быстро перекочуют с развивающихся рынков на развитые — и национальные валюты ослабеют.