Запасы нефти в США за неделю неожиданно упали - на 4,8 млн баррелей, до 410,4 миллиона
МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 4 февраля, снизились на 4,8 миллиона баррелей, или на 1,1%, до 410,4 миллиона баррелей, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны.
Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, напротив, ожидали роста показателя на 0,4 миллиона баррелей.
При этом стратегический резерв нефти в стране снизился на 1,4 миллиона баррелей, или также на 0,2% — до 587,5 миллиона баррелей, добавляет министерство. А запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) за отчетный период уменьшились до 27,7 миллиона с 30,5 миллиона баррелей.
Кроме того, запасы бензина в США за неделю снизились на 1,6 миллиона баррелей (на 0,7%), до 248,4 миллиона. Аналитики ожидали роста на 1,6 миллиона баррелей.
Запасы дистиллятов сократились на 0,9 миллиона баррелей (на 0,8%) и составили 121,8 миллиона баррелей. Прогнозировалось их снижение на 1,7 миллиона баррелей.
ДОБЫЧА НЕФТИ
Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 4 февраля, выросла к уровню предыдущей недели на 100 тысяч баррелей в сутки — до 11,6 миллиона баррелей, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны.
В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США составила 11,6 миллиона баррелей в сутки.
Точные данные добычи управление сообщает в ежемесячном отчете с разницей в два месяца. По предварительным данным, добыча нефти в декабре составила 11,82 миллиона баррелей в сутки, в январе — 11,64 миллиона, а за весь прошлый год — 11,2 миллиона баррелей в сутки в среднем.
Минэнерго США 8 февраля повысило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года до 11,97 миллиона, на следующий год — до 12,6 миллиона баррелей в сутки.
https://1prime.ru/oil/20220209/836027356.html