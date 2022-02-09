МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 4 февраля, снизились на 4,8 миллиона баррелей, или на 1,1%, до 410,4 миллиона баррелей, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны. Глава "Газпром нефти" оценил темпы восстановления спроса на нефть

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, напротив, ожидали роста показателя на 0,4 миллиона баррелей.

При этом стратегический резерв нефти в стране снизился на 1,4 миллиона баррелей, или также на 0,2% — до 587,5 миллиона баррелей, добавляет министерство. А запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) за отчетный период уменьшились до 27,7 миллиона с 30,5 миллиона баррелей.

Кроме того, запасы бензина в США за неделю снизились на 1,6 миллиона баррелей (на 0,7%), до 248,4 миллиона. Аналитики ожидали роста на 1,6 миллиона баррелей.

Запасы дистиллятов сократились на 0,9 миллиона баррелей (на 0,8%) и составили 121,8 миллиона баррелей. Прогнозировалось их снижение на 1,7 миллиона баррелей.

ДОБЫЧА НЕФТИ

Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 4 февраля, выросла к уровню предыдущей недели на 100 тысяч баррелей в сутки — до 11,6 миллиона баррелей, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны.

В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США составила 11,6 миллиона баррелей в сутки.

Точные данные добычи управление сообщает в ежемесячном отчете с разницей в два месяца. По предварительным данным, добыча нефти в декабре составила 11,82 миллиона баррелей в сутки, в январе — 11,64 ​миллиона, а за весь прошлый год — 11,2 миллиона баррелей в сутки в среднем.

Минэнерго США 8 февраля повысило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года до 11,97 миллиона, на следующий год — до 12,6 миллиона баррелей в сутки.