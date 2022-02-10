МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Добыча нефти ОПЕК в январе выросла всего на 64 тысячи баррелей в сутки к уровню декабря, до 27,98 миллиона баррелей в сутки, и в рамках сделки ОПЕК+ организация снова не смогла увеличить добычу на весь разрешенный в отчетном месяце объем, перевыполнив соглашение уже на 35%, следует из данных февральского доклада организации. ОПЕК дала прогнозы по спросу и добыче нефти в мире на 2022 год

"Общая добыча нефти 13 стран ОПЕК в январе 2022 года составила 27,98 миллиона баррелей в сутки, что на 0,06 миллиона баррелей в сутки выше предыдущего месяца. Больше всего добыча выросла в Нигерии, Саудовской Аравии, ОАЭ и Кувейте, в то время как она сократилась в Венесуэле, Ливии и Ираке", — сообщается в докладе.

Как следует из данных ОПЕК, по отношению к октябрю 2018 года, который является базой отсчета в сделке по ограничению добычи нефти ОПЕК+, организация сократила добычу на 2,877 миллиона баррелей в сутки. Это превышает обязательства десяти ее стран, участвующих в соглашении альянса, на 748 тысяч баррелей в сутки, тогда как в декабре превышение составляло около 630 тысяч. В итоге ОПЕК выполнила сделку на 135%.

ОПЕК+ в мае 2020 года сократил добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса. Затем условия соглашения неоднократно корректировались, а с августа альянс ежемесячно увеличивает производство на 400 тысяч баррелей в сутки. На февраль ограничения ОПЕК+ составляют 2,96 миллиона баррелей в сутки.

Многие участники рынка связывают текущие высокие цены на нефть именно со стратегией ОПЕК+, который не решается наращивать производство более интенсивно, таким образом, поддерживая дефицит предложения нефти в мире. Так, осенью цена впервые с начала пандемии поднялась выше 80 долларов за баррель, а сейчас нефть торгуется у отметки 90 долларов, из-за чего США неоднократно призывали ОПЕК и ее партнеров ускорить наращивание добычи, но альянс свой курс не меняет.

При этом ряд стран ОПЕК+ по причинам естественного снижения добычи или технических моментов просто не могут нарастить добычу до позволенного им уровня. Сложности, в частности, возникали у Нигерии, Экваториальной Гвинеи, Конго, Анголы.

Примечательно, что не полностью выбрала свою квоту по увеличению добычи нефти и Саудовская Аравия, которая считается обладателем самого большого объема свободных производственных мощностей в альянсе. Как следует из доклада, в январе королевство перевыполнило сделку ОПЕК+ на 14%.