МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются в пятницу утром под давлением более дорогого доллара, свидетельствуют данные торгов. Эксперт рассказал, как геополитика завысила цены на нефть

По состоянию на 7.59 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,37% — до 91,07 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI — на 0,23%, до 89,67 доллара.

На рынке нефти в пятницу утром наблюдается отрицательная динамика, чему способствовал сильный доллар, индекс которого (курс к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличивается на 0,45%, до 95,98 пункта.

Такому ралли на рынке американской валюты способствовали данные о рекордной с 1982 года инфляции в США. Так, потребительские цены в стране по итогам января ускорили рост в годовом выражении до 7,5% с 7% месяцем ранее, а только за январь они выросли на 0,6%. Оценены поступления в ФНБ в 2022 году за счет высокой цены на нефть и газ

Высокий уровень инфляции, вероятно, подтолкнет Федеральную резервную систему США к более скорому повышению базовой процентной ставки, что позитивно для национальной валюты.

"Горячий отчет об инфляции привел к росту доллара, что привело к снижению цен на сырьевые товары, включая нефть", — прокомментировали ситуацию газете Wall Street Journal аналитики Oanda.