МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Мировая добыча нефти в январе выросла на 560 тысяч баррелей в сутки по сравнению с декабрем — до 98,7 миллиона баррелей в сутки, говорится в январском докладе Международного энергетического агентства (МЭА). МЭА ожидает роста спроса на нефть в мире в 2022 году

"Мировая добыча нефти в январе выросла на 560 тысяч баррелей в сутки, до 98,7 миллиона баррелей, но темпы роста замедлились из-за недовыполнения ОПЕК+ целевых показателей, что вывело с рынка 300 миллионов баррелей нефти с начала 2021 года", — говорится в докладе.

По оценке аналитиков агентства, если сокращения ОПЕК+ будут полностью отменены, мировая добыча нефти в 2022 году может вырасти на 6,3 миллиона баррелей в сутки.

ОПЕК+

Альянс ОПЕК+ в январе вновь перевыполнил свою сделку по ограничению добычи нефти — на 27%, не сумев нарастить 900 тысяч баррелей в сутки до разрешенного соглашением уровня, а Россия добывает меньше разрешенного ей объема второй месяц подряд, говорится в докладе. МЭА повысило прогноз по добыче нефти вне ОПЕК+

"Учитывая показатели только по 19 странам, имеющим обязательства по соглашению о добыче, производство нефти выросло на 280 тысяч баррелей в сутки (к октябрю 2018 года — ред.), что меньше планируемых 400 тысяч баррелей в сутки…. Соблюдение сделки ОПЕК+ в январе достигло 127%, это максимальный уровень с мая 2020 года, когда начали действовать рекордные сокращения добычи (по обновленному соглашению ОПЕК+ — ред.)", — сообщает агентство.

МЭА отмечает, что в результате добыча нефти ОПЕК+ была на 900 тысяч баррелей в сутки ниже целевого уровня по сделке, тогда как в декабре это отставание составляло 790 тысяч. МЭА объясняет такие показатели ограниченными производственными возможностями и техническими проблемами в странах альянса.

РОССИЯ

При этом Россия второй месяц подряд добывает меньше нефти, чем разрешено стране условиями соглашения. В январе она увеличила производство на 60 тысяч баррелей в сутки по сравнению с декабрем, до 10,04 миллиона баррелей в сутки, выполняя соглашение на 109%, пишет МЭА. "И 2022 год начинается с того, что Россия приближается к пределу своих производственных возможностей", — пишет МЭА.

ОПЕК+ в мае 2020 года сократил добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса. Затем условия соглашения неоднократно корректировались, а с августа 2021 года альянс ежемесячно увеличивает производство на 400 тысяч баррелей в сутки. На февраль ограничения ОПЕК+ составляют 2,96 миллиона баррелей в сутки.

Минэнерго РФ ранее неоднократно подчеркивало, что методика подсчета показателей в рамках ОПЕК+ у стран соглашения основывается на широком диапазоне данных, а само ведомство для различных месторождений использует разные коэффициенты перевода. Поэтому оценки альянса и МЭА по выполнению сделки могут различаться.