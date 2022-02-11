МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) немного понизило прогноз по мировому спросу на нефть на 2022 год и теперь ожидает, что показатель вырастет на 3,2 миллиона баррелей в сутки, до 100,6 миллиона баррелей в сутки, говорится в февральском докладе агентства. МЭА сообщило о росте мировой добычи нефти в январе

По мнению агентства, мир ждет возврат рынка сырья в состояние профицита в 2022 году.

"Мировой спрос на нефть в этом году вырастет на 3,2 миллиона баррелей в сутки и достигнет 100,6 миллиона баррелей в сутки, поскольку ограничения по сдерживанию распространения COVID ослабевают", — говорится в докладе.

МЭА отмечает, что текущая оценка лишь немного ниже предыдущих оценок. В предыдущем, январском докладе, агентство прогнозировало, что показатель вырастет на 3,3 миллиона баррелей в сутки.

"Более мягкое, чем ожидалось, негативное влияние штамма "омикрон" на спрос было в значительной степени компенсировано дополнительным потреблением, вызванным резким похолоданием в США и продолжающимся переходом на нефть с газа в некоторых промышленных секторах", — отмечается в докладе.

Агентство также повысило прогноз по добыче нефти в странах, не входящих в альянс ОПЕК+, на 2022 год, теперь ожидает его на уровне 2 миллиона баррелей в сутки.