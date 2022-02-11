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2022
https://1prime.ru/oil/20220211/836041215.html
Банк России повысил прогноз средней цены Urals в 2022 году
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Банк России повысил прогноз средней цены нефти марки Urals на 2022 год до 70 долларов с 65 долларов за баррель, на 2023 год — до 65 долларов за баррель с 55 долларов, следует из... ПРАЙМ, 11.02.2022
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Банк России повысил прогноз средней цены нефти марки Urals на 2022 год до 70 долларов с 65 долларов за баррель, на 2023 год — до 65 долларов за баррель с 55 долларов, следует из среднесрочного прогноза регулятора.
Прогноз на 2024 год также повышен — до 60 долларов за баррель с 50 долларов.