МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Банк России повысил прогноз средней цены нефти марки Urals на 2022 год до 70 долларов с 65 долларов за баррель, на 2023 год — до 65 долларов за баррель с 55 долларов, следует из среднесрочного прогноза регулятора.

Прогноз на 2024 год также повышен — до 60 долларов за баррель с 50 долларов.