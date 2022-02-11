МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Минэнерго РФ скоро может столкнуться с необходимостью перераспределить квоты по добыче нефти в рамках ОПЕК+ между компаниями РФ, исходя из их возможностей, считает "Роснефть". Нефть дорожает, но может показать недельное снижение

"Мы предлагали Минэнерго РФ проработать механизм по возможности обмена квот между компаниями. К большому сожалению, эта инициатива не получила никакой поддержки, и, соответственно, в данный момент какой-либо формальный механизм, который позволял бы обмениваться квотами между компаниями, отсутствует", — сказал представитель компании в ходе телефонной конференции с аналитиками.

По его словам, с учетом вероятности, что какая-либо из компаний не сможет исполнять квоту, Минэнерго придется каким-то образом это регулировать. "Я думаю, что в ближайшее время, как только будет подниматься добыча в рамках квот, Минэнерго столкнется с реальным примером, когда придется принимать такие решения", — добавил он.

"Роснефть" готова наращивать добычу нефти, какой бы ни была ее квота в рамках сделки ОПЕК+, сообщил топ-менеджер компании.

"Наша позиция простая — какая бы ни была выделена нам квота министерством энергетики, мы ее исполним. В этом смысле вы можете ожидать, что, если квоты будут увеличены к маю со стороны ОПЕК, мы будем в состоянии выйти на пятипроцентный уровень роста по сравнению с 2021 годом в сопоставимом периоде. А со свободными мощностями у нас все будет в порядке", — отметил он во время телеконференции с аналитиками по результатам четвертого квартала 2021 года.

Добыча нефти и конденсата "Роснефти" в 2021 году составила 3,91 миллиона баррелей в сутки, или суммарно 192,1 миллиона тонн. Динамика добычи была обусловлена выполнением директив по смягчению ограничений добычи в рамках соглашения ОПЕК+, а также реализуемой с конца 2020 года программой оптимизации активов компании.