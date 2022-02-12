МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Власти Перу оштрафовали испанскую компанию Repsol на 120 тысяч долларов в связи с утечкой нефти на ее НПЗ, сообщает министерство окружающей среды Перу. Нефть марки Brent превысила 95 долларов за баррель впервые с 2014 года

Repsol на этой неделе начинает завершающий этап очистки после разлива нефти у берегов Перу.

Как сообщается, штраф накладывается за невыполнение требований по устранению последствий разлива нефти.

"(Министр окружающей среды Модесто – ред.) Монтойя проинспектировал работы, проводимые Repsol, в соответствии с административными мерами, продиктованными Агентством по экологической оценке и надзору (OEFA)…, которое уже наложило на компанию штраф за несоблюдение первой меры, связанной с выявлением пострадавших районов. Штраф, наложенный на Repsol, составляет… 460 тысяч солей. Эта мера будет последовательно применяться, пока не будет подтверждено выполнение первого обязательства", — говорится в сообщении министерства.

Пятнадцатого января к северу от Лимы, в провинции Кальяо, произошел разлив около 10 тысяч баррелей нефти во время выгрузки с судна на нефтеперерабатывающий завод, это спровоцировало загрязнение моря площадью почти 1,1 миллиона квадратных метров и поставило под угрозу флору и фауну на двух охраняемых природных территориях площадью более 18 тысяч квадратных километров.

Repsol, которой принадлежит завод, заявила, что причиной стали большие волны вследствие извержения вулкана у берегов Королевства Тонга. Правительство объявило чрезвычайную экологическую ситуацию. МИД Перу потребовал от испанской компании возместить ущерб. Суд Перу запретил главе Repsol Perú Хайме Фернандесу Куэсте выезд из страны.