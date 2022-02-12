МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Хотя Россия покрывает достаточно значительную долю импорта целого ряда стран Европы, страна и сама зависит от них как от рынков сбыта, отмечает автор агентства Bloomberg. Как заявления американских властей по Украине топят биржи США

У России на долю европейских покупателей — за вычетом Турции — приходится 65% экспорта черноморской нефти и свыше 90% объемов из балтийских портов.

Автор статьи в Bloomberg намекает на возможность полного отказа от российской продукции, переводит ИноСМИ.

"Сейчас мировые цены на нефть подскочили до максимума с 2014 года. Отчасти причина кроется в напряженности между Россией и Западом из-за ситуации на Украине", — пишет агентство.

Если второй во величине производитель сырой нефти в мире снизит свои поставки на Запад, это обязательно отразится на мировом рынке нефти — и без того напряженном.

Однако реальная ситуация такова, что нефтяная взаимозависимость Европы и России практически исключает серьезные перебои. Агентство отмечает, что сокращение поставок нефти на запад окажется гибельным и для Кремля, и для стран Европы.

Автор также отметил, что президент РФ Владимир Путин заверил: его страна вторгаться на Украину не намерена.