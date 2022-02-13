МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Отказ ОПЕК+ менять параметры соглашения об ограничении добычи нефти оправдан и объясняется двумя причинами: фундаментальными условиями на рынке и геополитическими рисками, заявил РИА Новости главный директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Громов. Какие события будут формировать рынок нефти на следующей неделе

ОПЕК+ в феврале, определяя параметры своей сделки на следующий месяц, решил сохранить их неизменными и продолжить стратегию ежемесячного роста добычи только на 400 тысяч баррелей в сутки. На рынке на этом фоне растут опасения по поводу нарастающего из-за искусственных ограничений дефицита, который толкает цены на нефть вверх.

"Думаю, что такая осторожная позиция ОПЕК+ в целом соответствует моменту с точки зрения фундаментальных факторов. И она также отражает выжидание, как мне кажется, стран-участниц соглашения того, как развернется геополитическая ситуация в мире", — считает Громов.

ОПЕК+ в мае 2020 года сократил добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса. Затем условия соглашения неоднократно корректировались, а с августа 2021 года альянс ежемесячно увеличивает производство на 400 тысяч баррелей в сутки. На февраль ограничения ОПЕК+ составляют 2,96 миллиона баррелей в сутки.

НЕ ТАК СТРАШЕН ЧЕРТ, КАК ЕГО МАЛЮЮТ

Дефицит на рынке действительно есть, и его главным показателем является уровень коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в мире, в частности, в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). По данным Международного энергетического агентства (МЭА), в декабре запасы там упали на 60 миллионов баррелей, до 2,68 миллиарда. Это самый низкий уровень за 7 лет. Громов говорит, что в январе эта динамика продолжилась. России там нет. Будущее рынка нефти решат две страны

"По нашим оценкам, дефицит на рынке нефти сегодня составляет 1,2-1,5 миллиона баррелей в сутки. Это показатели примерно на четвертый квартал 2021 года… Но в принципе, он примерно такой же, как наблюдался и в первом полугодии 2021 года. То есть, на самом деле, он носит устойчивый характер: не увеличивается и не уменьшается", — отмечает эксперт.

По его мнению, такая стабильность является одним из критериев, почему страны ОПЕК+ не меняют параметры сделки в пользу более интенсивного восстановления производства. Другая причина — это ожидание скорого возврата рынка нефти к профициту.

Согласно внутреннему докладу ОПЕК, который имеется в распоряжении РИА Новости и был подготовлен для февральского заседания ОПЕК+, рынок нефти начнет возвращаться к состоянию, когда предложение вновь будет превышать спрос, в первом квартале. Запасы нефти в связи с этим возобновят рост. МЭА также полагает, что профицит вернется в 2022 году, несмотря на высокий спрос и ограниченную способность ОПЕК+ увеличивать добычу.

ЗДОРОВЫЙ ПРОФИЦИТ

По мнению Громова, смена тренда на рынке станет наиболее заметной во втором квартале, возможно, ближе к лету. Но что ее вызовет, если ОПЕК+ явно не собирается "развинчивать нефтяные краны"? И стоит ли бояться, что рынок вновь утонет в избыточной нефти?

"Есть несколько факторов, которые позволяют так думать. Один из них – это запуск новых проектов по добыче сланцевой нефти, которые некоторое время откладывались, и ряда других проектов в таких странах, как Норвегия, Бразилия. Их продвижение шло гораздо медленнее, чем это было до пандемии, инвесторы оценивали риски, и в результате решения по ним были приняты позже, чем ожидалось", — объясняет эксперт.

"Сейчас решения приняты, проекты запущены. И вот этот значимый рост добычи в мире, он будет наблюдаться, наверное, к лету этого года. Значимый — в контексте преодоления ситуации дефицита", — продолжает он.

Однако не стоит опасаться, что рынок вновь разбалансируется из-за избытка предложения. Профицит не будет чрезмерным и оценивается к концу 2022 года на уровне менее 1 миллиона баррелей в сутки, говорит Громов. Напротив, ситуацию с точки зрения фундаментальных факторов можно будет охарактеризовать как хрупкое, но все-таки равновесие, добавляет эксперт.

ПОТЕРЯТЬ ДОЛЮ РЫНКА ИЛИ ПОТЕРЯТЬ МИР?

И все-таки, зачем ОПЕК+ ждать, когда кто-то нарастит добычу, когда альянс мог бы сам вернуть рынок к здоровому профициту уже сейчас? Ответ кроется в нескольких причинах, отвечает Громов. Во-первых, многие страны альянса из-за нехватки свободных производственных мощностей уже сейчас не справляются с текущими темпами ослабления ограничений. Так, по оценкам МЭА, в январе ОПЕК+ повысил добычу на 280 тысяч баррелей в сутки вместо 400 тысяч. Дефицит нефти. Как будет меняться цена на сырье в этом году

"Вполне вероятно, что недоинвестирование в нефтяные проекты именно внутри ОПЕК+ по разным причинам (экономическим, выполнение обязательств по сокращению производства) начинает сказываться на добыче этих стран. Особенно заметно это проявилось в четвертом квартале. В этой ситуации брать на себя дополнительные обязательства – зачем?" — говорит эксперт.

Логично предположить, что тогда ОПЕК+ мог бы временно перераспределить квоты внутри альянса и позволить странам с большими возможностями нарастить производство вместо других. К примеру, Саудовской Аравии или ОАЭ. Еще один вариант — отказаться от механизма компенсаций несокращенной ранее добычи. Он действует до конца июня и диктует странам, добывавшим в прошлом сверх своих квот, теперь дополнительно сократить производство.

Однако, перераспределение квот — это всегда зона конфликта, объясняет Громов. "Сейчас страны ОПЕК+ не хотят этого делать, они прекрасно понимают, что есть целый ряд аспектов, который в полной мере еще не проявился: политические факторы и траектория восстановления добычи нефти вне альянса… Поэтому в этой ситуации страны занимают выжидательную позицию", — резюмирует он.

ГЕОПОЛИТИЧЕСКАЯ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ

Между тем цены на нефть продолжают рост, марка Brent в пятницу подскочила выше 95 долларов за баррель впервые с 1 октября 2014 года. И если политика ОПЕК+ так оправдана, то кто виноват в удорожании "черного золота"? По мнению Громова, причиной всему геополитика.

"Мы должны понимать, что те высокие цены на нефть, которые сформировались сегодня на рынке, они не отражают фундаментальных факторов, а являются, скорее, следствием напряжения, которое существует по нескольким линиям геополитических взаимоотношений в мире", — говорит он.

Первая линия – это противостояние России, США и стран НАТО. "Если это выльется в следующую стадию конфронтации, беспрецедентную, то здесь могут быть труднопредсказуемые последствия. Рынок не знает, как себя вести, поэтому автоматически накручивает цены. Как только будет понятно, например, что стороны нашли какой-то путь постепенной деэскалации напряженности, то это сразу отразится в ценах, рынок успокоится и опустит их", — считает Громов.

Вторая линия напряженности – это США и неопределенность вокруг переговоров по иранской ядерной сделке. Если все-таки все разрешится в сторону снятия санкций с Ирана, то на рынке в течение 3-4 месяцев появится дополнительно примерно 1 миллион баррелей в сутки. Эта величина большая и также может качнуть маятник ситуации в ту или иную сторону, полагает эксперт.

"Сегодня, я считаю, что никакие решения в ОПЕК+ не будут радикально влиять на рынок в силу двух факторов: геополитическая напряженность, которая будет доминировать, пока не станет понятно, как будет развиваться ситуация; и второе – участники рынка понимают, что кардинальное увеличение добычи со стороны ОПЕК+ не произойдет. В этих условиях ОПЕК+ занимает единственно правильную позицию", — заключает Громов.