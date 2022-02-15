МОСКВА, 15 фев — Dow Jones/ПРАЙМ. Цены на нефть в понедельник выросли, достигнув максимальных уровней закрытия за более чем семь лет. Инвесторы анализировали события вокруг российско-украинского кризиса, который может привести к перебоям поставок на фоне и так уже ограниченного предложения на мировом рынке. Цены на нефть колеблются на фоне общей неопределенности

Фьючерсы на нефть WTI и Brent в пятницу завершили торги на 7-летнем максимуме после того, как в пятницу советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан предупредил, что вторжение России на Украину может произойти в любой момент.

ЦЕНОВАЯ ДИНАМИКА

Мартовские фьючерсы на нефть WTI на NYMEX выросли в цене на 2,36 доллара США, или на 2,5%, до 95,46 доллара за баррель, максимума с 3 сентября 2014 года.

Апрельские фьючерсы на нефть Brent на ICE Futures Europe подорожали на 2,04 доллара, или на 2,2%, до 96,48 доллара за баррель, самого высокого уровня закрытия с 29 сентября 2014 года.

Мартовские фьючерсы на бензин на NYMEX прибавили 1,5%, достигнув 2,779 доллара за галлон, а мартовские фьючерсы на печное топливо выросли на 1,8%, до 2,962 доллара за галлон.

Мартовские контракты на природный газ на NYMEX закрылись с повышением на 6,5%, по 4,195 доллара за млн БТЕ.

РЫНОЧНЫЕ ДРАЙВЕРЫ

Выступая в начале встречи с президентом России Владимиром Путиным, Сергей Лавров предложил продолжить переговоры с США и их союзниками, хотя они и отклонили основные требования РФ в сфере безопасности.

Между тем на выходных никакого дипломатического прорыва в решении украинского вопроса не произошло. На границе с Украиной сосредоточено более 100 000 российских военных, однако Москва по-прежнему отрицает планы по вторжению.

В случае вторжения России на украинскую территорию, цены на нефть могут превысить 100 долларов, по крайней мере, временно. При этом статус России в качестве одного из ключевых поставщиков энергоносителей в Европу может способствовать усилению шока на нефтегазовом рынке.

Заявления Лаврова, похоже, вызвали некоторое чувство облегчения на финансовых рынках, и динамика на американских фондовых площадках была разнонаправленной. Доходность казначейских облигаций, которая ранее снижалась ввиду перетока средств инвесторов в традиционные активы-убежища, отметилась ростом.

Цены на нефть в понедельник кратковременно снижались ввиду появления признаков "возможного прогресса в разрешении российско-украинской ситуации", отметил Филип Страйбл, главный рыночный аналитик Blue Line Futures. Тем не менее, "котировки могут с легкостью достичь 100 долларов за баррель при отсутствии соглашения между сторонами и продолжении эскалации", добавил он.

"На рынке, вероятно, будет сохраняться нервозность, поскольку любые (свежие) геополитические новости могут спровоцировать дополнительную волатильность", — заявил Брайан Суон, старший аналитик Schneider Electric.

Тем временем цены на природный газ росли из-за снежного шторма на северо-востоке США и ожидаемого позднее в феврале похолодания в западной части страны, сообщила Кристин Редмонд, товарно-сырьевой аналитик Schneider Electric.

— Авторы Myra P. Saefong, William Watts; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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