МОСКВА, 16 фев — Dow Jones/ПРАЙМ. Фьючерсы на нефть во вторник упали в цене примерно на 4% после закрытия на более чем 7-летних максимумах в понедельник. Котировки снижались на фоне сообщений о том, что Россия отводит часть своих войск от границы с Украиной после завершения учений, в результате чего геополитическая напряженность несколько ослабла. Мировые цены на нефть падают более чем на 4%

ЦЕНОВАЯ ДИНАМИКА

Мартовские фьючерсы на нефть WTI на NYMEX снизились в цене на 3,39 доллара, или 3,6%, до 92,07 доллара за баррель.

Апрельские фьючерсы на нефть Brent подешевели на 3,20 доллара, или 3,3%, до 93,28 доллара за баррель.

В понедельник котировки Brent и WTI достигли максимумов закрытия с сентября 2014 года.

Фьючерсы на природный газ в США подорожали примерно на 2,7%, до 4,306 доллара за млн БТЕ.

Мартовские фьючерсы на бензин на NYMEX подешевели на 4,0%, до 2,669 доллара за галлон, а мартовские фьючерсы на печное топливо упали в цене на 3,5%, до 2,86 доллара за галлон.

РЫНОЧНЫЕ ДРАЙВЕРЫ

Опасения относительно вероятного вторжения России на Украину во вторник немного ослабли после того, как Москва объявила о возвращении части войск в места постоянной дислокации. Днем ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров обозначил готовность РФ продолжать переговоры с США и их союзниками относительно вопросов безопасности, приведших к кризису вокруг Украины.

Именно угроза российского вторжения стала причиной недавнего скачка цен на нефть, в ходе которого оба основных сорта приблизились к важному ценовому ориентиру 100 долларов за баррель.

"Ключевой вопрос для рынка нефти – насколько крупная премия за геополитический риск заложена в цены, – отмечает Фил Флинн, старший рыночный аналитик Price Futures Group. – Если Россия отводит войска, могут ли цены на нефть упасть на 10-20 долларов в случае ослабления напряженности между Москвой и Киевом?".

"Каким бы не был ответ, ралли нефти может возобновиться, когда рынок определит размер этой премии", — подчеркнул он.

Премия за риск, вероятно, составляет около 10 долларов за баррель, однако рынок впоследствии восстановится, полагает Флинн. "До усиления напряженности (между Россией и Украиной) мировые запасы нефти были ограниченными, и они останутся таковыми, когда ситуация, надеюсь, успокоится", — считает эксперт.

По словам аналитиков Sevens Report Research, альянс ОПЕК+ по-прежнему не достигает собственных целевых уровней добычи в условиях высокого спроса. Таким образом "путем наименьшего сопротивления" для цен на нефть WTI станет рост к среднесрочному целевому уровню 105 долларов, добавляют аналитики.

Трейдеры ожидают публикации данных Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США по запасам в среду. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидают сокращения запасов нефти на неделе 5-11 февраля на 200 000 баррелей. Кроме того, аналитики прогнозируют, что запасы бензина снизились на 900 000 баррелей, а дистиллятов – на 1 млн баррелей.

— Авторы Myra P. Saefong, William Watts; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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