МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 11 февраля, выросли на 1,1 миллиона баррелей, или на 0,3%, до 411,5 миллиона баррелей, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны. Доллар замедлил снижение к евро после статистики из США

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, напротив, ожидали снижения показателя на 1,6 миллиона баррелей.

При этом стратегический резерв нефти в стране снизился на 2,7 миллиона баррелей, или на 0,5% — до 584,8 миллиона баррелей, добавляет министерство. А запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) за отчетный период уменьшились до 25,8 миллиона с 27,7 миллиона баррелей.

Кроме того, запасы бензина в США за неделю снизились на 1,3 миллиона баррелей (на 0,5%), до 247,1 миллиона. Аналитики ожидали роста на 0,6 миллиона баррелей.

Запасы дистиллятов сократились на 1,6 миллиона баррелей (на 1,3%) и составили 120,3 миллиона баррелей. Прогнозировалось их снижение на 1,5 миллиона баррелей.

ДОБЫЧА НЕФТИ

Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 11 февраля, осталась на уровне предшествовавшей недели в 11,6 миллиона баррелей в день, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны.

В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США составила 11,575 миллиона баррелей в сутки.

Точные данные добычи управление сообщает в ежемесячном отчете с разницей в два месяца. По предварительным данным, добыча нефти в декабре составила 11,82 миллиона баррелей в сутки, в январе — 11,64 ​миллиона, а за весь прошлый год — 11,2 миллиона баррелей в сутки в среднем.

Минэнерго США 8 февраля повысило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года до 11,97 миллиона, на следующий год — до 12,6 миллиона баррелей в сутки.