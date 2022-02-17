МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Газпром нефти" по РСБУ в 2021 году выросла в 2,1 раза по сравнению с 2020 годом и составила 344,11 миллиарда рублей, следует из отчета нефтяной компании. Глава Минфина рассказал об изменениях по НДФЛ, НДПИ и налогу на прибыль

Выручка компании за отчетный период выросла в 1,8 раза и составила 2,68 триллиона рублей. Валовая прибыль компании увеличилась в 2,6 раза, до 360,65 миллиарда рублей. Прибыль от продаж составила 116,41 миллиарда рублей против убытка в 34,94 миллиарда рублей в 2020 году.

Краткосрочные обязательства компании на конец 2021 года составили 1,36 триллиона рублей, что в 1,8 раза больше, чем на конец 2020 года, долгосрочные сократились на 22,4%, до 581,67 миллиарда.

"Газпром нефть" — вертикально интегрированная нефтяная компания. Основные виды деятельности — разведка и разработка месторождений нефти и газа, нефтепереработка, производство и сбыт нефтепродуктов. Основной акционер "Газпром нефти" — "Газпром", ему принадлежит 95,68% акций. Остальной пакет (4,32%) распределен между миноритарными акционерами — физическими и юридическими лицами.