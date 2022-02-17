МОСКВА, 17 фев — Dow Jones/ПРАЙМ. Котировки фьючерсов на нефть в среду выросли, поскольку генсек НАТО объявил о дальнейшем наращивании военной группировки России у границы с Украиной. Между тем Москва заявляет о продолжении отвода войск в пункты постоянной дислокации. Нефть несколько ускорила рост на статистике по запасам в США

Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США объявило о неожиданном увеличении запасов нефти, однако это не помешало росту цен.

Тем временем фьючерсы на природный газ в США завершили день примерно на 10% выше ввиду улучшения перспектив спроса из-за ожидаемого похолодания.

ЦЕНОВАЯ ДИНАМИКА

Мартовские контракты на нефть WTI на NYMEX закрылись с повышением на 1,59 доллара, или на 1,7%, по 93,66 доллара за баррель.

Апрельские контракты на нефть Brent на ICE Futures Europe прибавили в цене 1,53 доллара, или 1,6%, достигнув 94,81 доллара за баррель.

В понедельник оба основных сорта нефти завершили торги на самых высоких отметках с сентября 2014 года.

Мартовские фьючерсы на природный газ в США подорожали на 9,5%, до 4,717 доллара за млн БТЕ.

Мартовские контракты на бензин на NYMEX выросли в цене на 0,3%, до 2,677 доллара за галлон, тогда как мартовские фьючерсы на печное топливо упали в цене примерно на 0,1%, до 2,858 доллара за галлон.

РЫНОЧНЫЕ ДРАЙВЕРЫ

Во вторник нефть подешевела, когда Россия объявила о возврате части войск в места постоянной дислокации после завершения учений. В среду Москва сообщила об отводе еще некоторых соединений.

Тем не менее, генсек НАТО Йенс Столтенберг в среду заявил, что не видит признаков деэскалации. "Напротив, Россия, судя по всему, наращивает военные силы (у границ с Украиной)", — сообщил он репортерам в преддверии встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе.

Во вторник президент США Джо Байден отметил, что отвод российских войск не подтвержден и что военное вторжение "вполне возможно".

Дальнейшая динамика цен по-прежнему будет определяться ситуацией вокруг Украины, сказал Тарик Захир, управляющий партнер Tyche Capital Advisors.

В случае вторжения "цены могут значительно вырасти, особенно учитывая ограниченное предложение. Кроме того, приближается сезон активных автомобильных поездок, когда спрос увеличивается", отметил эксперт. Если появятся "доказательства отвода российских войск от границы с Украиной, цены могут упасть ниже 90 долларов", добавил он.

Тем временем фьючерсы на природный газ в США резко выросли в цене, получив поддержку из-за прогнозируемого похолодания, сообщил Фил Флинн, старший рыночный аналитик The Price Futures Group. Котировки газа также получают некоторую поддержку со стороны российско-украинской напряженности, которая увеличивает вероятность наращивания газового экспорта США.

ДАННЫЕ ПО ЗАПАСАМ

Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США в среду сообщило об увеличении коммерческих запасов нефти в стране на неделе 5-11 февраля на 1,1 млн баррелей.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидали снижения запасов на 200 000 баррелей. Американский институт нефти (API) во вторник сообщил о сокращении запасов нефти в США на 1,1 млн баррелей, согласно источникам.

Согласно данным EIA, запасы нефти в терминале Кушинга (штат Оклахома) уменьшились на 1,9 млн баррелей, а стратегические резервы сократились на 2,7 млн баррелей.

EIA также сообщило о снижении запасов бензина и дистиллятов на 1,3 млн баррелей и 1,6 млн баррелей соответственно. Опрошенные S&P Global Platts аналитики ожидали, что запасы бензина сократились на 900 000 баррелей, а дистиллятов – на 1 млн баррелей.

— Авторы Myra P. Saefong, William Watts; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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