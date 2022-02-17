Китай откликнулся на просьбу Эквадора по поводу поставок нефти
Президент Лассо: Китай откликнулся на просьбу Эквадора и отказался от поставок нефти в счет долга
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МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Китай положительно отреагировал на предложение Эквадора пересмотреть соглашение по долгу и отказаться от поставок нефти в счёт его погашения, сообщил президент Эквадора Гильермо Лассо.
В настоящее время долг Эквадора перед Китаем составляет 4,6 миллиарда долларов, из них свыше 2 миллиардов долларов имеют привязку к поставкам нефти.
Согласно данным нефтяной компании Petroecuador, которые приводит газета El Universo, между странами действует три контракта общим объемом поставок в 494,8 миллиона баррелей. Все они истекают в 2024 году. По данным соглашениям Эквадору остаётся поставить Китаю 121 миллион баррелей.
"Я сказал лидеру Си Цзиньпину, что должен просить его отвязать контракт на поставку нефти… Была позитивная и открытая политическая реакция", — сказал Лассо о своем разговоре с китайским лидером в начале февраля.
https://1prime.ru/oil/20220217/836085992.html
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