МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Китай положительно отреагировал на предложение Эквадора пересмотреть соглашение по долгу и отказаться от поставок нефти в счёт его погашения, сообщил президент Эквадора Гильермо Лассо. Запасы нефти в США за неделю неожиданно выросли

В настоящее время долг Эквадора перед Китаем составляет 4,6 миллиарда долларов, из них свыше 2 миллиардов долларов имеют привязку к поставкам нефти.

Согласно данным нефтяной компании Petroecuador, которые приводит газета El Universo, между странами действует три контракта общим объемом поставок в 494,8 миллиона баррелей. Все они истекают в 2024 году. По данным соглашениям Эквадору остаётся поставить Китаю 121 миллион баррелей.

"Я сказал лидеру Си Цзиньпину, что должен просить его отвязать контракт на поставку нефти… Была позитивная и открытая политическая реакция", — сказал Лассо о своем разговоре с китайским лидером в начале февраля.