МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Рассел Харди, генеральный директор одного из крупнейших нефтетрейдеров в мире — Vitol, в интервью Блумбергу прогнозирует рост цен на нефть выше 100 долларов за баррель в следующие шесть-девять месяцев. Что будет с ценами на нефть на следующей неделе

"Цены на нефть могут быть установлены на длительный период выше 100 долларов за баррель в течение следующих шести-девяти месяцев, в этом году мир установит новые рекорды по спросу", — заявил в интервью Харди. Он также сообщил, что рынок станет более тесным, к концу 2022 года ежедневное потребление значительно превысит уровни до пандемии. По словам Харди, результатом является скачок цен на нефть, который подпитывает инфляционный всплеск.

Что касается нефтепродуктов, Vitol прогнозирует снижение потребления бензина в США примерно на 400 тысяч баррелей по сравнению с февралем 2019 года. "Мы по-прежнему думаем, что на это влияет работа из дома. Люди не едут на станцию, они не едут на работу", — отметил Харди.

При этом, по его словам, предложение нефти на рынке растет, но не так быстро, как нужно потребителям. ОПЕК+ постепенно увеличивает добычу, а ядерная сделка с США может позволить Ирану добывать дополнительно 1 миллион баррелей в день, но эти поставки уже учтены во второй половине года. Сдержать взлет цен на нефть сможет лишь одна страна

В середине февраля цена нефти марки Brent превысила 96 долларов за баррель впервые с 1 октября 2014 года. По состоянию на 8.11 мск стоимость майского фьючерса на Brent снижалась на 0,44%, до 90,99 доллара за баррель.

Швейцарско-нидерландская компания Vitol является одним из крупнейших по величине нефтетрейдеров в мире. В сферу ее деятельности также входит торговля природным газом, транспортировка и хранение углеводородов, электроэнергетика. Компания основана в 1966 году.