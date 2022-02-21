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2022
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ЦБ прогнозирует снижение цены нефти Urals 2024 году
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ЦБ РФ прогнозирует снижение цены нефти марки Urals до равновесного значения в 55 долларов за баррель после 2024 года, в том числе из-за климатической политики, говорится в докладе... ПРАЙМ, 21.02.2022
нефть, энергетика, новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. ЦБ РФ прогнозирует снижение цены нефти марки Urals до равновесного значения в 55 долларов за баррель после 2024 года, в том числе из-за климатической политики, говорится в докладе Банка России о денежно-кредитной политике.
Учитывая ситуацию с запасами и более медленное наращивание добычи нефти, Банк России в своем прогнозе исходит из сохранения цены на нефть выше долгосрочного равновесного уровня в ближайшие три года: 70 долларов за баррель в 2022 году, 65 долларов за баррель в 2023 году и 60 долларов за баррель в 2024 году.
"На более длительном горизонте Банк России предполагает снижение цены на нефть до равновесного значения 55 долларов США за баррель, в том числе вследствие влияния на потребление нефти политики, связанной с климатическими изменениями", — отмечается в документе.