МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. ЦБ РФ прогнозирует снижение цены нефти марки Urals до равновесного значения в 55 долларов за баррель после 2024 года, в том числе из-за климатической политики, говорится в докладе Банка России о денежно-кредитной политике.

Учитывая ситуацию с запасами и более медленное наращивание добычи нефти, Банк России в своем прогнозе исходит из сохранения цены на нефть выше долгосрочного равновесного уровня в ближайшие три года: 70 долларов за баррель в 2022 году, 65 долларов за баррель в 2023 году и 60 долларов за баррель в 2024 году.

"На более длительном горизонте Банк России предполагает снижение цены на нефть до равновесного значения 55 долларов США за баррель, в том числе вследствие влияния на потребление нефти политики, связанной с климатическими изменениями", — отмечается в документе.