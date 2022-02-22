МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть поднимаются, а стоимость нефти марки Brent поднялась выше 97 долларов за баррель впервые с 30 сентября 2014 года, свидетельствуют данные торгов. Цены на нефть перешли к росту

Цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent росла до 97,38 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI — до 93,31 доллара за баррель.