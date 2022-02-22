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Цена нефти Brent превысила $97 за баррель
Нефть
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Мировые цены на нефть поднимаются, а стоимость нефти марки Brent поднялась выше 97 долларов за баррель впервые с 30 сентября 2014 года, свидетельствуют данные торгов. Цена... ПРАЙМ, 22.02.2022
новости, нефть, энергетика, экономика, мировая экономика, фьючерсы на нефть, рост
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть поднимаются, а стоимость нефти марки Brent поднялась выше 97 долларов за баррель впервые с 30 сентября 2014 года, свидетельствуют данные торгов.
Цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent росла до 97,38 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI — до 93,31 доллара за баррель.